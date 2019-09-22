وجوه أزمة برشلونة

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يعاني برشلونة من أسوأ بداية له في هذا القرن الذي يتحمل الكثير من مسؤوليته ، من الرئيس إلى اللاعبين.

المدرب إرنيستو فالفيردي يتحمل أكثر اللوم ويتعرض لضغوط أكثر من أي وقت مضى بعد أن نجا بالفعل من تهديدين رئيسيين له الوظيفة في الماضي القريب ، في حين أن ليو ميسي قد احتل العناوين الرئيسية لتعليقاته أكثر من عروضه التي أعيقت بسبب الإصابة.

جوزيف ماريا بارتوميو قرر الرئيس الحفاظ على ثقته في فالفيردي بعد كل من مخرجي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، و لذلك ، إذا استمر المدرب في الفشل ، فإن الأمر يعود إلى برتيمو .

استقالة جوردي الصيفية ومغادرة بيب تعني أن برتيمو كان مسؤولاً عن الانتقالات مما أدى إلى توقيع اللاعب جريزمان ، على الرغم من رفض اللاعب المثير للجدل في العام الماضي إلى جانب غرفة تغيير الملابس في برشلونة التي تريد نيمار

حاول أيضًا التوقيع على ماتياس دي ليخت لكنه فشل ، بينما أثبت نجاحه أيضًا في محاولته بيع فيليب كوتينهو. إرنستو فالفيردي بدأ المدرب الموسم تحت ضغط شديد بعد الانهيار في أنفيلد وخسارته النهائية لكأس ديل ري أمام فالنسيا لكنه يواصل النضال.

أسوأ بداية لدوري برشلونة منذ 25 عامًا تجعل موقفه موضع شك ، غير قادر على العثور على المفتاح بعيدًا عن كامب نو، مع تغييرات لا حصر لها في خط الوسط ومسؤول في النهاية ليس فقط عن النتائج ، ولكن أيضًا عن الافتقار العام إلى الحافز من لاعبيه.

افتراضي ان ميسي له علاقة كبيرة بأزمة برشلونة الحالية ، على الرغم من فقط يتم عرضه على أرض الملعب لمدة 75 دقيقة. في حين أنه ليس مسؤولًا بشكل مباشر عن النتائج ، أثار الأرجنتيني الكثير من الضجيج عن حالة الفريق وما هو مطلوب ليكون ناجحًا.

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ومع ذلك ، يتعين على ميسي أيضًا أن يحمي لاعبوه وتجنب تمرد خلال هذه الفترة الصعبة أنطوان جريزمان رغم عروض جيدة ضد ريال بيتيس وفالنسيا ، فقد مهاجم برشلونة الجديد بعيدا عن المنزل حيث لقد خسر الكاتالوني هدفين وتعادل بينهما.

وقال إنه لم يركز على نظرائه وفصلها عن نظرائه ، لكنه في الوقت الحالي فشل في الارتقاء إلى مستوى كلمته. لويس سواريز هدفيه ضد فالنسيا الأوروغواي من الانتقادات.

أثار سواريز الحواجب عندما اختار إجراء عملية جراحية من شأنها أن تستبعده من نهائي كأس كوبا ديل ري قبل الظهور لأوروجواي في كأس أمريكا في الشهر التالي. وفي هذا الموسم ، غاب عن المباراة الافتتاحية لبرشلونة في الدوري بسبب إصابة قبل في رحلة إلى المغرب بعد ذلك بساعات.

لقد رحل أربع سنوات دون أن يسجل هدفًا بعيدًا عن أرضه في أوروبا ، وفقد دورتموند وغرناطة. يبقى أن نرى ما إذا كان فالفيردي يشعر أن غريسمان وعثمان ديمبيلي يستحقان مكانه.

جيرارد بيكيه كابتن وقائد الدفاع ، يجب أن يقال شيئًا عن حصول برشلونة على أكبر عدد من الأهداف في الدوري الأسباني هذا الموسم حتى الآن.

كلفت كرة اليد ضد أوساسونا برشلونة نقطتين وتكافح لإثارة رد فعل من لاعبيه على الرغم من الإشارة إلى الحاجة إلى واحدة بعد الهزيمة الافتتاحية لنادي اتليتيك.

سيرجيو بوسكيتس تحمل لاعب خط الوسط الذي عادة ما يكون بلا عيوب موجة صعبة مؤخرًا ، حتى أنه خسر أمام بوروسيا دورتموند في الدقيقة 30 للاعب بعد فشله في التأقلم مع الألمان تخطى فترة الاستراحة. لأول مرة منذ عشر سنوات ، لا يمكن ضمان مكانه في الفريق.