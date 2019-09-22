الان تتابع تحت الضغط.. ايران تسمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد إنه حصل على “تأكيد” من السلطات الإيرانية
بالسماح للنساء بحضور مباراة بتصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل.
وتوفيت مشجعة إيرانية هذا الشهر بعدما أشعلت النار في نفسها احتجاجا على اعتقالها بسبب حضور مباراة كرة قدم.
وتوجه مسؤولون من الفيفا إلى إيران هذا الأسبوع لمناقشة التحضيرات لمباراة أمام كمبوديا يوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول
المقبل في بداية تصفيات كأس العالم 2022.
وأبلغ إنفانتينو مؤتمرا صحفيا “نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت”.
وأضاف “حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية القادمة لإيران.
“هذا أمر مهم جدا ولم يحدث (في إيران) منذ 40 عاما مع استثناءات قليلة ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تحت الضغط.. ايران تسمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.