الامارات | موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض متصدّر الدوري الإنجليزي، فريق ليفربول، مباراة صعبة، اليوم، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، عندما يحل ضيفاً على تشيلسي في ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وستكون المباراة قمة حقيقية، وهي تجمع تشيلسي بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، وليفربول بطل دوري ابطال أوروبا وكأس السوبر، في ظل الدوافع التي يمتلكها كل منهما لتحقيق الفوز، وهي المباراة التي ينتظرها أيضاً الجمهور العربي، وستكون عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويسعى تشيلسي إلى الفوز مع إمكانية غياب عدد من نجومه، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة ماسون مونت بسبب الإصابة، كذلك نجولو كانتي على الرغم من تعافيه من الإصابة، فى حين يرغب ليفربول في الخروج من معقل تشيلسي بالنقاط الثلاث، وتحقيق الفوز السادس على التوالي، لتجاوز آثار الهزيمة التي تعرّض لها أمام نابولي الايطالي بنتيجة صفر - 2 فى دوري أبطال اوروبا.