شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الصربي ميودراج يسيتش، منح لاعبيه راحة سلبية عقب الانتصار على الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يخوض لاعبو الفريق الذين شاركو بلقاء الجونة مران استشفائي، فيما سيخوض باقي اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي.

وستغادر بعثة الدراويش إلى تونس الثلاثاء المقبل استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي الليبي، في إياب دور الــ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».