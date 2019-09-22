شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: محمود متولي يبدأ تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك أمس الأول في السوبر المحلي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، وضع الجهاز الطبي برنامج علاجي للاعب من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة بعد أن غادر مباراة السوبر الأخيرة للإصابة.

يذكر أن الأهلي يلتقي سموحة في الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم موسم 2019-2020.