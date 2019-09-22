شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يحدد موعد عودة كيتا للمشاركة في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن الغيني نابي كيتا سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الريدز ضد إم كيه دونز في كأس كاراباو، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء القادم، وفقًا للتصريحات التي نشرها الموقع الرسمي للنادي.

وكان لاعب خط الوسط قد غاب عن الفريق منذ تعرضه للإصابة قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي التي جرت في اسطنبول الشهر الماضي، قبل أن يعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه يوم الجمعة، ولكنه لن يكون متواجدًا مع ليفربول في زيارته لملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي مساء اليوم في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث أشار يورغن كلوب إلى عودته في مباراة الأربعاء.

وقال كلوب: «لقد بات قريبًا من العودة، ولكنه لن يلحق بمباراة تشيلسي، فهو لم يشارك سوى في عدد قليل من الحصص التدريبية. السبب الوحيد الذي قد يدفعنا لوضعه ضمن قائمة المباراة هو عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين، ونأمل أن لا يحدث ذلك. أستطيع أن أقول أنه سيكون جاهزًا للعب يوم الأربعاء، فلننتظر ونرى».