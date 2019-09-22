شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مليون جنيه إسترليني شرط ليفركوزن للاستغناء عن خدمات هافيرتز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة (ميرور) البريطانية، اليوم الأحد، أن باير ليفركوزن الألماني، حدد السعر الذي يريده، للموافقة على رحيل نجمه كاي هافيرتز، في الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة، إن كلا من مانشستر يونايتد وليفربول، استفسرا عن سعر اللاعب.

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وفاجأ ليفركوزن، الجميع بطلب 90 مليون جنيه إسترليني، للسماح بالرحيل للاعب الذي يرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر يونايتد قد يختار إنفاق 90 مليون استرليني، للتعاقد مع جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

وأوضحت أن ليفربول، كان مستعدا لإبرام الصفقة في الميركاتو الصيفي الأخير، قبل أن يقرر النادي، عدم إبرام أي تعاقدات كبيرة، ودعم الصفوف بلاعبين من فريق الشباب.

يُذكر أن هافيرتز يحظى أيضا باهتمام من قبل بوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ.