شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الغضب.. الإنتر يحقق أطول سلسلة انتصارات أمام ميلان منذ 20 عاماً (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الإنتر ديربي مدينة ميلان لصالحه بعد أن هزم جاره وغريمه اللدود آي سي ميلان، بنتيجة 2-0، في مباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي «سيريا آي».

وحافظ إنتر على بدايته المثالية للموسم، بالفوز في جميع المباريات الـ4 التي لُعبت في الدوري هذا الموسم، ليحافظ الفريق على قمة ترتيب المسابقة.

ومدد إنتر ميلان سلسلته لـ7 مباريات متتالية في ديربي ميلان بدون هزيمة (4 انتصارات و3 تعادلات)، محققًا سلسلته الأفضل بدون هزيمة في هذا الديربي منذ 20 عاماً (الفترة بين 1994 لـ1999، 10 مباريات).

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ولعب البلجيكي روميلو لوكاكو مباراة كبيرة في أول ديربي له مع فريقه الجديد، وسجل لوكاكو الهدف الثاني لإنتر ميلان، والثالث له في 4 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وحافظ المدرب كونتي على بدايته المثالية مع إنتر ميلان بالفوز في 4 مباريات من 4 جولات، ليكرر ذلك للمرة الثانية في مسيرته عندما فاز مع يوفنتوس بأول 4 جولات من موسم 2012/2013.

وكان فريق إنتر ميلان الأخطر في المباراة بصناعة لاعبوه ل10 فرص تهديفية مقابل 7 لميلان، ومحاولة تسديد إنتر لـ16 محاولة (مقابل 9 لميلان)، وتسديد إنتر على مرمى الحارس دوناروما في 7 مناسبات، مقابل تسديدة يتيمة لفريق ميلان على مرمى الحارس السلوفيني هاندانوفيتش.

وحرم إطار المرمى (القائمين والعارضة) إنتر من تحقيق فوز ساحق في الديربي، بعد ان رد تسديدات الفريق في 3 مناسبات، بجانب اهدار لاعبو الفريق لفرصتين للتهديف.

وتلقى ميلان هزيمته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 6 نقاط مكتفيًا بتسجيل هدفين فقط بعد اول 4 جولات من الموسم في بداية مخيبة للعملاق الإيطالي في الموسم الجديد.