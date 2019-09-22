شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة «البدري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، والذي سيتم الإعلان عنه رسميا عقب الاجتماع المقرر في الثانية ظهرا.

ويضم الجهاز حسام البدري مديرا فنيا، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا عاما، ومحمد بركات مديرا للمنتخب، بالإضافة إلى أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، فيما ستتم المفاضلة بين سيد معوض وعادل مصطفى لتولي منصب المدرب المساعد.