مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأحد 22 سبتمبر 2019

تستأنف اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي سيكون أبرزها قمة ليفربول ضد تشيلسي.



مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد Vs مانشستر يونايتد 3:00 على قناة beIN SPORT HD 2 كريستال بالاس Vs وولفرهامبتون 3:00 أرسنال Vs أستون فيلا 5:30 على قناة beIN SPORT HD 1 تشيلسى Vs ليفربول 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر سيتي يمني النفس بسقوط ليفربول ضد تشيلسي

يمني فريق مانشستر سيتي نفسه بسقوط منافسه ليفربول ضد تشيلسي، في المباراة النارية التي ستجمع كلا الطرفين، على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك بعدما سحق نظيره واتفورد بثمانية أهداف دون رد، ليقلص فارق النقاط إلى 2 فقط.

علمًا بأنه يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 15 نقطة، جمعهما من أصل 5 مباريات، فيما يحتل مانشستر سيتي الوصافة برصيد 13 نقطة من أصل 6 مباريات، ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط .