شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وصول بعثة فوت السنغالي لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأخطر مسؤولو النادي السنغالي، مسؤولي القلعة البيضاء بموعد الحضور إلى القاهرة ومن المنتظر أن يكون مسؤولو النادي الأبيض بانتظار بعثة بطل السنغال فور وصولها.

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وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بالسنغال الأسبوع الماضي انتهى بفوز جينيرسيون فوت بهدفين مقابل هدف ويرتبط الزمالك حاليا بالاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدا الإثنين، علي استاد بتروسبورت، في الجولة الأولي من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد طلب حضور 20 الف متفرج للقاء جينيراسيون السنغالى لمؤازرة اللاعبين خاصة ان نتيجة الذهاب ليس فى مصلحتهم .