شكرا لقرائتكم تعرف على ترتيب منتخب مصر لكرة السلة على مستوي العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد انتهاء منافسات كأس العالم لكرة السلة، و التى توج بها المنتخب الأسبانى، على حساب نظيره الأرجنتينى بنتيجة 95/75 أعلن الاتحاد الدولى للعبة عن الترتيب العالمى للمنتخبات .

جاء المنتخب المصرى رجال فى المركز الـ 58 عالميا ، بينما احتل المنتخب الأمريكى المركز الأول.

وفيما يخص منتخب السيدات ، فجاء المنتخب الوطنى فى المركز الـ 55 عالميا ، بينما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول أيضا

لم يشارك منتخب رجال كرة السلة فى منافسات بطولة كأس العالم ، بعد الإخفاق فى التصفيات المؤهلة ،حيث خسر أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 60-80 في اطار الجولة الأخيرة من منافسات الدور النهائي للتصفيات الأفريقية التي أقيمت في أنجولا. Advertisements