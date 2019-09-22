تعرف على ترتيب منتخب مصر لكرة السلة على مستوي العالم...

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جاء المنتخب المصرى رجال فى المركز الـ 58 عالميا ، بينما احتل المنتخب الأمريكى المركز الأول.
وفيما يخص منتخب السيدات ، فجاء المنتخب الوطنى فى المركز الـ 55 عالميا ، بينما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول أيضا
لم يشارك منتخب رجال كرة السلة فى منافسات بطولة كأس العالم ، بعد الإخفاق فى التصفيات المؤهلة ،حيث خسر أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 60-80 في اطار الجولة الأخيرة من منافسات الدور النهائي للتصفيات الأفريقية التي أقيمت في أنجولا.
ويقود منتخب الرجال عصام عبد الحميد ، و الذى يتولى تدريب الزمالك فى الوقت ذاته ، بينما يتولى تدريب السيدات إيهاب الألفى .
وتنظم مصر حاليا البطولة الدولية بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، و التى تستمر حتى 26 من الشهر الجارى بمشاركة 5 فرق .
يذكر أن بطولة الدورى المصرى تنطلق يوم 3 أكتوير على مستوى الرجال ، و 1 أكتوبر على مستوى السيدات
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