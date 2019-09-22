شكرا لقرائتكم سموحه ضد الاهلي .. فايلر يرفع الحمل البدني بعد انتهاء أفراح السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحه ضد الاهلي حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مطالبة مُخطط احمال الفريق بضرورة رفع الحمل البدني للاعبين، قبل مواجهة سموحة المقرر اقامتها غدا الاثنين.

وأكد فايلر أنه لاحظ تراجع لاعبي الأهلي بدنيا في النصف الثاني من الشوط الثاني في مباراة الزمالك بالسوبر، الأمر الذي سمح للفريق الأبيض في الدخول بالمباراة ونجح في احراز هدفين.

وخطف الأهلي فوزا ثمنيا علي الزمالك في مباراة السوبر بنتيجه 3/2 في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعه الماضية علي ملعب برج العرب بالاسكندرية.

فيما شاهد رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الاهلى عدة مباريات لفريق سموحة فى الموسم الماضي لمعرفة طريقة إدارة حسام حسن للمباريات خاصة أمام الكبار . Advertisements كما دون المدير الفني العديد من الملاحظات خلال مشاهدته لمباريات سموحة من أجل شرح طريقة أداء سموحة التى يتوقعها فى مباراة الغد فى ظل القيادة الفنية لحسام حسن الذى يتمسك بنفس افكاره الفنية رغم تغير الاندية التى قام بتدريبها سواء المصر او بيراميدز واخيرا سموحة . فرغم التغييرات الكثيرة التى طرأت على اللاعبين فى قائمة سموحة برحيل عدد من اللاعبين وانضمام عدد أخر إلا أن فايلر كان حريصا على مشاهدة هذه المباريات خاصة مباريات سموحة أمام الكبار تحت قيادة حسام حسن.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



وتنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا غدا الاثنين ضمن مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ملعب برج العرب المواجهة المرتقبة لحامل لقب الدوري بالموسم الماضي، والمنتعش مؤخرا بحصد لقب السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.