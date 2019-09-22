سموحه ضد الاهلي .. فايلر يرفع الحمل البدني بعد انتهاء أفراح السوبر...

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جدة - عمرو شويل سموحه ضد الاهليحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مطالبة مُخطط احمال الفريق بضرورة رفع الحمل البدني للاعبين، قبل مواجهة سموحة المقرر اقامتها غدا الاثنين.
وخطف الأهلي فوزا ثمنيا علي الزمالك في مباراة السوبر بنتيجه 3/2 في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعه الماضية علي ملعب برج العرب بالاسكندرية.
كما دون المدير الفني العديد من الملاحظات خلال مشاهدته لمباريات سموحة من أجل شرح طريقة أداء سموحة التى يتوقعها فى مباراة الغد فى ظل القيادة الفنية لحسام حسن الذى يتمسك بنفس افكاره الفنية رغم تغير الاندية التى قام بتدريبها سواء المصر او بيراميدز واخيرا سموحة .
فرغم التغييرات الكثيرة التى طرأت على اللاعبين فى قائمة سموحة برحيل عدد من اللاعبين وانضمام عدد أخر إلا أن فايلر كان حريصا على مشاهدة هذه المباريات خاصة مباريات سموحة أمام الكبار تحت قيادة حسام حسن.
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة
وتنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا غدا الاثنين ضمن مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ملعب برج العرب المواجهة المرتقبة لحامل لقب الدوري بالموسم الماضي، والمنتعش مؤخرا بحصد لقب السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.
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