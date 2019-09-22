اسوان ضد المقاصة .. طلب خاص لأبناء الفيوم قبل بداية مشوار الدوري...

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جدة - عمرو شويل اسوان ضد المقاصهحرص الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة على عقد جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة أسوان، في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري المصرى خلال المباراة التي تقام في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب الأخير بمنافسات الجولة الأولى للدوري العام.
كما طالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بتقديم انطباع أول مميز فى الدوري بعد الخروج من كأس مصر ويستلح الفريق الفيومى بالصفقات الجديدة التى أبرمها وهى صلاح أمين وعمرو مرعى و خالد اوتشو و محمد إبراهيم و ايدو موسيس و أحمد صبيحة ومحمود فهمى .
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