شكرا لقرائتكم اسوان ضد المقاصة .. طلب خاص لأبناء الفيوم قبل بداية مشوار الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسوان ضد المقاصه حرص الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة على عقد جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة أسوان، في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري المصرى خلال المباراة التي تقام في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب الأخير بمنافسات الجولة الأولى للدوري العام.

وطلب الجهاز الفني للفريق الفيومي اللاعبين بالتركيز في لقاء أسوان، خاصة وأن الفترة المقبلة لا تتحمل أي تعادل أو خسارة للنقاط، كما أكد الجهاز الفني أنه لن يقبل بأى تراخٍ جديد بعد الخسارة من الزمالك في كأس مصر، وسيمنح الفرصة للملتزمين والجادين فقط.

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وحسم الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة اختياره لـ 20 لاعباً للسفر إلى أسوان للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة أسوان.