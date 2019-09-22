شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري تجبر ميتشو على هذا القرار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري



قرر الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، مشاهدة فيديوهات مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، والتى أقيمت يوم 31 أغسطس الماضى، و أنتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف لمصطفى محمد.

ميتشو يسعد لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري



جاء طلب ميتشو قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري حيث يسعي الصربي للوقوف على نقاط القوة والضعف لدي زعيم الثغر، قبل المباراة الهامة المقرر لها غدا الاثنين ضمن الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك ضد الاتحاد السكندري



تشهد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري منافسة سرشة بين الناديين حيث يسعى الأبيض لاقتناص أول ثلاثة نقاط فى مشوار الدوري الممتاز للمنافسة على اللقب، خاصة فى ظل رغبة الجماهير فى تحقيق البطولة بعد خسارتها فى الموسم الماضى، وتراجع نتائج الأبيض فى الأسابيع الأخيرة لينهى المسابقة فى المركز الثانى.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري بدون طارق حامد



وتشهد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري غياب طارق حامد لاعب القلعة البيضاء، بعد حصوله على إنذار ثالث خلال مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، ليتأكد غيابه عن لقاء زعيم الثغر للإيقاف، ويبحث ميتشو عن البديل فى الوقت الحالي، والأقرب مشاركة محمود عبد العزيز "زيزو"، بجانب التونسي فرجانى ساسى فى وسط الملعب.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري



وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى تمام الساعة الثامنة من مساء غد الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019 فى أولي مباريات الفريقين بمسابقة الدوري المصري الممتاز فى موسمه الجديد، ويستضيف استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس مباراة افتتاح مباريات القلعة البيضاء بالدوري الممتاز.