شكرا لقرائتكم المالي "كيتا" حكما للساحة في مواجهة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيرسيون فوتأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك ضد جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري بتروسبورت.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.
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