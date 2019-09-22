شكرا لقرائتكم المالي "كيتا" حكما للساحة في مواجهة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيرسيون فوت أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك ضد جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري بتروسبورت.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق السنغالي إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض لقاء العودة أمام الأبيض، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال انتهى بفوز جينيرسيون بهدفين مقابل هدف.

وكان "الخليج 365" قد كشف عن تعيين الكاف لطاقم تحكيم مالي لمباراة الزمالك في العودة وأخطر الكاف، اليوم، مسئولي الزمالك، بأسماء طاقم الحكام.