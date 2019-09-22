شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ريال مدريد يطالب الفريق باستغلال تعثر برشلونة وأتلتيكو وتصدر الليجا والان مع التفاصيل

يحث إيكر كاسياس،أسطورة ريال مدريد، زملائه على الفوز في المباراة المقبلة ضد إشبيلية، من أجل استغلال تعثر كلًا من برشلونة ضد غرناطة، وتعادل أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو، وتصدر جدول ترتيب بطولة الليجا

كاسياس يساند ريال مدريد ضد إشبيلية

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد طالب إيكر كاسياس، أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد، والذي رحل عن الفريق خلال السنوات الأخيرة، دون ما يليق به من تكريم، أن يجد نجوم ريال مدريد الطريقة الأمثل للفوز ضد إشبيلية وتصدر بطولة الليجا.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أنه بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها برشلونة ضد غرناطة، وتعثر أتلتيكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره ضد سيلتا فيجو، فإن ريال مدريد يمكن أن ينتهي به المطاف متصدرًا لجدول ترتيب البطولة، حال الفوز على نظيره إشبيلية.

تعليق ناري من كاسياس قبل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

وقبل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، غرد أسطورة الفريق، إيكر كاسياس، على حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا : " ليس المهم أن يتم لعب المباراة بشكل جيد أو سيء ولكن المهم هو الفوز واحتلال منصب متصدر الليجا، غير ذلك سيكون شيئًا عديم الفائدة" .

وتأتي مطالبة كاسياس بضرورة تحقيق الفوز، للخروج من النفق المظلم الذي يقبع خلاله ريال مدريد، خصوصًا بعدما تعرض لخسارة قاسية ضد باريس سان جيرمان، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .