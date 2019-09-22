شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لـ« ريال مدريد ضد إشبيلية» والان مع التفاصيل

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز، الملقب بـ"تشيشاريتو"، رفقة فريقه الأندلسي، في المباراة التي ستجمع ريال مدريد ضد إشبيلية مساء اليوم على ملعب خوان سانشيز بيزخوان، في إطار الجولة الخامسة من الليجا .

تشيشاريتو قد لا يبدأ في مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه بالرغم من نجاح تشيشاريتو في تسجيل أول أهدافه بقميص إشبيلية، في المباراة الافتتاحية للفريق الأندلسي في بطولة الدوري الأوروبي ضد كاراباج، إلا أن هذا يعني ضمان المركز الأساسي له في تشكيل جوليان لوبيتيجي، المدير الفني للفريق.

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وكان قد أشار جوليان لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد ريال مدريد قائلًا: "سنرى كيف يتعافى اللاعبون وكيف هم حاليًا وسننتظر حتى الأحد، هناك فارق بسيط يتعين علينا توضيحه، أحب الثناء على فريقي عندما يلعب بشكل جيد، الفريق دائمًا فوق الكل".

وكان تشيشاريتو قد افتتح التسجيل لإشبيلية في المباراة الأوروبية الأولى له مع الفريق ضد أذربيجان بضربة حرة مذهلة ، مما قاد فريقه إلى الفوز 3-0.

ريال مدريد ضد إشبيلية.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

ويضع كلا الفريقين أعينهم على قمة جدول ترتيب البطولة، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، وذلك حيث يحتل إشبيلية مركز الوصافة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن غرناطة، فيما يحتل فريق ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط، وهو ما يعني أن فوز أي منهما سيتيح له تصدر جدول الترتيب.