شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
ينشر السعودية نيوز مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد والقنوات الناقلة، إذ تقام مباراة أسوان والمقاصة على ستاد أسوان، ومباراة وادى دجلة وطنطا على ستاد بتروسبورت، ومباراة الانتاج الحربى واف سى مصر على ستاد السلام ومباراة المصرى البورسعيدى وحرس الحدود على ستاد الجيش بالسويس .
موعد مباراة أسوان ومصر المقاصة
تقام مباراة أسوان ومصر المقاصة فى تمام الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد أسوان فى المواجهة الأولى لأبناء الجنوب بعد الترقي من دوري الدرجة الأولى و العودة لدوري الأضواء والشهرة .
موعد مباراة وادى دجلة وطنطا
تقام مباراة وادى دجلة وطنطا فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد بتروسبورت فى مواجهة معقدة لكلا الفريقي، خلال الجولة الأولى من الدوري.
موعد مباراة الانتاج الحربى واف سى مصر
تقام مباراة الانتاج الحربى واف سى مصر فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد السلام فى لقاء ستحاول من خلاله كتيبة مختار مختار أن تقتنص الثلاث نقاط مبكرًا، خوفًا من مباغتة الصاعد الواعد اف سي مصر .
موعد مباراة المصرى البورسعيدى وحرس الحدود
تقام مباراة المصرى البورسعيدى وحرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد الجيش بالسويس، ويدخل الفريق البورسعيدي للمباراة بعدما تأكد رسميًا بقاء مديره الفني إيهاب جلال، وعدم توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما قاب كان قاب قوسين منها.
القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى اليوم الأحد
من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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