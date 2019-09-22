شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط على يد غرناطه بثنائية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

استطاع نادي غرناطة الإسباني أن بفوز على نظيره نادي برشلونة بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة قبل المباراة

وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لانجليت – جونيور فريبو.

الوسط: سيرجو روبيرتو – فرينكي دي يونج – إيفان راكيتيتش.

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الهجوم: جريزمان – سواريز – كارليس بيريز.

ملخص مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

وبدأت المباراة بأداء مخيب من برشلونة وسط هجوم شرس من لاعبي غرناطه الذين سجلوا هدفين عن طريق كل من رامون عزيزة في الدقيقة 2 وألفارو في الدقيقة 66 وسط ظهور محاولات عده من لاعبي برشلونة لتسجيل أي أهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز غرناطه بهدفين نظيفين.

ميسي يعود للمشاركة مع برشلونة

وشهدت مباراة اليوم مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة من جديد عقب تعافيهةمن الإصابة حيث شارك في المباراة كبديل.

وبهذه النتيجة يصل رصيد غرناطه إلى 10 نقاط ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز السابع.