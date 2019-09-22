شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مثيرة.. إنتر يتغلب على الميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
استطاع نادي إنتر ميلان أن يفوز على نظيره نادي ميلان بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.
ملخص الشوط الأول بين إنتر ميلان وميلان
بدأ الشوط الأول بسيطرة وخطورة من نادي إنتر ميلان أمام بعض المحاولات على استحياء من لاعبي ميلان كما سجل لاعبو إنتر ميلان هدف وتم إلعائه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ملخص الشوط الثاني بين ميلان وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي
وبدأ الشوط الثاني وكان نادي إنتر ميلان لايزال هو الأكثر سيطرة وقد سجل هدفه الأول في الدقيقة 49 عن طريق بروزوفيتش وظل الفريق مشكل خطورة على مرمى ميلان مع وجود بعض الفرص من لاعبي ميلان ولكن سجل الإنتر هدفه الثاني عن طريق لوكاكو لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان بهدفين نظيفين.
وبهذه النتيجة يصل رصيد إنتر ميلان إلى 12 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يقف رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز التاسع.
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