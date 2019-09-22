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سييرا يستمر في تحقيق الأرقام السلبية أمام الهلال

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استطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري السعودي.

سييرا يستمر في السقوط أمام الهلال

واستمر التشيلي سييرا مدرب نادي الاتحاد في تحقيق الأرقام السلبية والسقوط أمام نادي الهلال عقب هزيمة مباراة اليوم.

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وقد واجه سييرا الهلال في 7 مباريات من قبل بمختلف المسابقات طوال فترة تدريبه لنادي الاتحاد حقق خلالهم الفوز في مباراة وحيده وتعادل في 3 مباريات بينا تعرض للهزيمة في 3 مباريات أخرى.

إقالة سييرا من تدريب الاتحاد

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد تحاول توفير قيمة فسخ التعاقد مع سييرا ومن المحتمل أن يكون لقاء الهلال اليوم هو الأخير له مع الفريق.

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي الهلال إلى 10 نقاط ليظل مسيطر على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

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