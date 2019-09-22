أزمة في باريس سان جيرمان بسبب إيكاردي

الأحد 22 سبتمبر 2019

نجح فريق باريس سان جيرمان، في الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، على سبيل الإعارة من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا .



إيكاردي يثير أزمة في باريس سان جيرمان

وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه قد تمكنت إدارة باريس سان جيرمان من الحصول على خدمات إيكاردي على سبيل الإعارة، إلا أن هناك بندًا بعقد اللاعب يتيح إمكانية الشراء النهائي مقابل 70 مليون يورو، وهو ما يجعل إمكانية بقائه اللاعب نهائيًا أو رحيله بمثابة أزمة للمدير الرياضي للنادي، ليوناردو أوراجو.

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وتابع الموقع الفرنسي، أنه قد أمضى إيكاردي نحو النادي الباريسي في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية، ويسعى اللاعب الأن لإثبات نفسه أمام توماس توخيل المدير الفني للفريق، خصوصًا وأن اللاعب ذو الـ26 عامًا لا يفضل العودة من جديد إلى إنتر ميلان .

قوانين اللعب المالي النظيف تعقد موقف إيكاردي داخل باريس

وتكمن الأزمة في أن إمكانية بقاء إيكاردي مع الفريق، عن طريق بند الشراء النهائي بمقابل 70 مليون يورو، ستجبر النادي الفرنسي على بيع أحد نجومه، طبقًا لقواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما قد يجعل إمكانية بقائه معقدة.

وكان إيكاردي قد شارك أساسيًا في مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، والتي تفوق خلالها النادي الباريسي بثلاثية دون رد، في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .