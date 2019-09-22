انقلاب جماهيري قبل مواجهة ريال مدريد ضد إشبيلية

الأحد 22 سبتمبر 2019

يستعد ملعب خوان سانشيز بيزخوان، لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد إشبيلية، في لقاء على صفيح ساخن ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "لا ليجا" .

ريال مدريد ضد إشبيلية.. أثار مباراة باريس لم تختفي بعد

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد شارك ريال مدريد جزءًا من مرانه داخل فالديبيباس، استعدادًا لمواجهة إشبيلية، عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تقسيم اللاعبين لعدة فرق مصغرة، من أجل اجراء تمارين على حيازة الكرة والضغط.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه أبدى العديد من المتابعين والجماهير غضبهم الكبير من نجوم الفريق، بعبارات جائت كالتالي: "إنهم يأخذون كل شيء في حالة فوضى" ، "كان علي أن أتوقع ان إشبيلية سيفوز "،" أولادي الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 5 سنوات يعملون بتركيز أكثر من هؤلاء الممثلين" ، "لا يوجد فريق، أيها السادة، إنها مهزلة "،" جدتي تدور الكرة بسرعة أكبر وهي ليست على قيد الحياة!".

وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة مهينة ضد نظيره باريس سان جيرمان، وذلك عندما تلقى ثلاثية صادمة على ملعب حديقة الأمراء، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، في قمة منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ريال مدريد ضد إشبيلية.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

ويضع كلا الفريقين أعينهم على قمة جدول ترتيب البطولة، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، وذلك حيث يحتل إشبيلية مركز الوصافة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن غرناطة، فيما يحتل فريق ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط، وهو ما يعني أن فوز أي منهما سيتيح له تصدر جدول الترتيب.