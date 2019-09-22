شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلي .. الفيديو دليل فايلر لاستكشاف خبايا العميد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحه ضد الاهلي حرص رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الاهلى على مشاهدة عدة مباريات لفريق سموحة فى الموسم الماضي لمعرفة طريقة إدارة حسام حسن للمباريات خاصة أمام الكبار .

ودون المدير الفني دون العديد من الملاحظات خلال مشاهدته لمباريات سموحة من أجل شرح طريقة أداء سموحة التى يتوقعها فى مباراة الغد فى ظل القيادة الفنية لحسام حسن الذى يتمسك بنفس افكاره الفنية رغم تغير الاندية التى قام بتدريبها سواء المصر او بيراميدز واخيرا سموحة . Advertisements

فرغم التغييرات الكثيرة التى طرأت على اللاعبين فى قائمة سموحة برحيل عدد من اللاعبين وانضمام عدد أخر إلا أن فايلر كان حريصا على مشاهدة هذه المباريات خاصة مباريات سموحة أمام الكبار تحت قيادة حسام حسن.





الاهلي ضد سموحة

الاهلى يلتقى غدا مع سموحة فى الخامسة والنصف من مساء غدا الأثنين فى إطار فعاليات الجولة الأولي من الدورى الممتاز الذى أنطلق أمس بثلباث مباريات .

فايلر كان قد قرر بقاء الفريق فى معسكره ببرج العرب عقب الأنتهاء من لقاء الزمالك فى السوبر المحلى عقب التتويج به بالفوز فى اللقاء الذى اقيم مساء الجمعة ببرج العرب 3-2 ، وخاض مران استشفائي أمس السبت على أن يكون المران الأساسى اليوم لتحديد الخطة الفنية التى سيخوض بها اللقاء لاسيما أن هناك عجز لديه فى أكثر من مركز خاصة الدفاع بعد تعرض الثنائى محمود متولى وياسر إبراهيم للاصابة فى لقاء السوبر المحلى امام الزمالك وتأكد غيابهم عن مباراة سموحة.