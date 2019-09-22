الجبلاية تكلف حسام البدري بحسم مصير ودية البرازيل وأفريقيا البديل...

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جدة - عمرو شويل حسام البدري يحسم مصير ودية البرازيلأحال مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ودية المنتخب أمام البرازيل إلى حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر من أجل حسم مصير الودية المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل فى دولة الكويت من عدمه ، فى إطار إعداد الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.
أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حالة موافقة البدري على الودية فسيتم مطالبة الشركة صاحبة العرض بإنهاء الإتفاقات أما فى حالة رفضه فسيتم البحث عن خوض ودية أفريقية خلال الساعات المقبلة وسيتم عرض أسماء المنتخبات على البدرى للإختيار من بينها والأقرب هو إقامة الودية فى القاهرة نظراً لضيق الوقت للتجهيز للسفر إلى الخارج خاصة أن المعسكر سينطلق يوم 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.
حسام البدري يقدم مقترحاته للجبلاية خلال 48 ساعةاتفق اتحاد الكرة، مع حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر على عرض الأخير مقترحاته لتشكيل الجهاز الفنى المعاون خلال 48 ساعة، على أن يحدد فيما بعد موعدا لمؤتمر صحفى لتقديم الجهاز الجديد.
كما اتفق اتحاد الكرة مع حسام البدرى على استدعاء جميع المحترفين لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق 7 أكتوبر المقبل ، حيث جاء هذا القرار لحفظ حق المنتخب فى اللاعبين المحترفين، وفقا للائحة الفيفا التى تنص على استدعاء المحترفين رسميا قبل 15 يوماً من انطلاق المعسكر.
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