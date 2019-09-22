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موعد مباريات الترسانة في القسم الثاني...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب خوض الفريق لمبارياته نهارا فى الموسم المقبل للقسم الثانى المقرر انطلاقه منتصف الشهر المقبل .

 

كان الترسانة قد خاض مبارياته فى الموسم الماضى ليلا وعلى الأضواء الكاشفة بناء على رغبة من أحمد كشرى المدير الفنى السابق للفريق .

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أكد كريم شحاته مدير الكرة بالفريق أن الجهاز الفنى أقام المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة الإيقاف نهارا لتعويد اللاعبين على الأجواء ، وهو ما جعل الجميع يوافق على خوض الفريق لجميع مبارياته فى الموسم المقبل نهارا .

 

وأضاف مدير الكرة للترسانة أن تغيير الطقس بالنسبة للاعبين يضر بهم خاصة وأن فريقه الوحيد الذى سيخوض مبارياته ليلا إذا ما رغب فى ذلك عكس باقى الأندية التى تلعب نهارا ، لذا فإن المدير الفنى رفض اللعب ليلا مفضلا اللعب مثل باقى الأندية .

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