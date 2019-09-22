شكرا لقرائتكم موعد مباريات الترسانة في القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الترسانة قد خاض مبارياته فى الموسم الماضى ليلا وعلى الأضواء الكاشفة بناء على رغبة من أحمد كشرى المدير الفنى السابق للفريق .
وأضاف مدير الكرة للترسانة أن تغيير الطقس بالنسبة للاعبين يضر بهم خاصة وأن فريقه الوحيد الذى سيخوض مبارياته ليلا إذا ما رغب فى ذلك عكس باقى الأندية التى تلعب نهارا ، لذا فإن المدير الفنى رفض اللعب ليلا مفضلا اللعب مثل باقى الأندية .
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