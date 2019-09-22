أحمد أبوعقيل في فيديو نادر للفنان الراحل عمر الشريف تحدث خلاله عن صداقته القوية بالكابتن الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلى السابق قائلا:" انا صلحاوي أنا بعشق الأهلى عشان صالح احنا أصدقاء وكنا بنسهر مع بعض يومياً". وتسائل عمر الشريف: " أنا عايز أعرف إيه العقلية اللي ممكن تخلي حد يتولد في الدنيا علشان يبقى زملكاوي، ليه ماتبقاش أهلاوي زي بقية العالم حاجة نضيفة كده حاجة محترمة". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر عمر الشريف في فيديو نادر: "إيه العقلية اللي تخلي حد يتولد علشان يبقى زملكاوي ليه ماتبقاش أهلاوي حاجة نضيفة كده حاجة محترمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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