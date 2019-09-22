رأي صلاح في تعين البدري مديراً فنياً للفراعنة

قام لاعب المنتخب المصري العالمي في فريق ليفربول الانجليزي، اللاعب محمد صلاح، تقديم رأيه بشأن قرار اللجنة الخماسية الذي كان يتعلق بتعين حسام البدري كمدير فنياً للمنتخب المصري بعد المكسيسكي خافيير أجيري، واعتبر الفنان محمد صلاح ذلك الأمر حق أصيل بشأن اتحاد الكرة.

ومن الجدير بالذكر أن المشاكل التي واجهت اللاعب محمد صلاح لم يكن لها علاقة بالإدارة الفنية بل كانت أكثر بسبب المطالبة بالتعامل بشكل احترافي مع باقي اللاعبين بحيث أن يؤدي كل لاعب دوره فقط، وذكر أيضاً أنه طوال مشواره في المنتخب لم يتدخل في أي قرارات من قريب أو من بعيد وكان انتقاده بسبب أمور أخرى بعيدة نهائياً عن الملعب.