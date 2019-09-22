لايبزج يتصدر الدورى الألمانى بالفوز على فيردر بريمن بثلاثية نظيفة

استطاع نادى لايبزيج من الحصول على صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى عقب فوزه السهل على مضيفه فيردر بريمن بالمباراة التي أقيمتعلى ملعب “فيسير” فى الجولة الخامسة من البوندزليجا والتي انتهت بنتيجة 3 / 0

حيث استطاع كلا من ويلى أوريان خلال الدقيقة 13، مارسيل سابيستر خلال الدقيقة 35، ومارسيلو ساراتشى خلال الدقيقة 83، من أحراز أهداف لايبزيج، وقد حصل كونراد لايمر لاعب لايبزيج للطرد فى الدقيقة 64 من زمن اللقاء بعد حصوله على إنذارين.

وبذلك استطاع فريق لايبزيج بتلك النتيجة من رفع رصيده في جدول ترتيب الدوري الألماني إلى 13 نقطة وبذلك يغرد فى الصدارة، بينما بقي فريق فيردر بريمن فى المركز العاشر من الترتيب برصيد 6 نقاط.