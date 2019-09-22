ميركاتو الأهلي والزمالك.. 15 صفقة جديدة.. والاستغناء عن 37 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستهل الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية غدا الإثنين مشوارهما في النسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020)، حيث يلتقي المارد الأحمر حامل لقب المسابقة مع سموحة في برج العرب، قبل أن يستضيف الفريق الأبيض صاحب المركز الثاني نظيره الاتحاد السكندري في بتروسبورت.

وأتم الأهلي تعاقده خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع ثلاثة لاعبين جدد من أجل تدعيم الفريق وإعادة الأمجاد الإفريقية، وهم: المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر، محمود متولي من الإسماعيلي ومحمد مجدي "أفشة" من بيراميدز، بجانب تمديد استعارة رمضان صبحي جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم واحد.

أما مجلس إدارة الزمالك أبرم العديد من الصفقات القوية استعدادا للموسم الجديد، إذ ضم النادي 11 لاعبا جديدا وهم: محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، محمد صبحي حارس مرمى بتروجيت، المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الهلال السعودي، المغربي محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي، إمام عاشور لاعب حرس الحدود، محمد عبدالشافي القادم من أهلي جدة السعودي، كريم بامبو من الإسماعيلي، إسلام جابر من مصر للمقاصة، محمود عبدالرازق شيكابالا الذي انتهت إعارته لفريق أبولون اليوناني ومصطفى محمد المنتهية إعارته أيضا لفريق طلائع الجيش.

إلا أن الميركاتو الصيفي الحالي أبعد الكثير من اللاعبين عن الأهلي والزمالك، فمنهم من رغب في خوض تجربة جديدة، ومنهم من فضَّل الرحيل معارًا لضمان المشاركة المستمرة.

يلا كورة يستعرض قائمة اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم هذا الصيف:

قائمة الراحلين عن الأهلي:

- أحمد حمودي "فسخ تعاقده بالتراضي".. إلى بيراميدز.

- هشام محمد "بيع نهائي".. إلى الاتحاد السكندري.

- أحمد علاء "بيع نهائي".. إلى طلائع الجيش.

- محمد نجيب "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- إسلام محارب "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- عمر رضوان "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- أحمد حمدي "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- عمرو بركات "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- عمرو السعداوي "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- باسم علي "إعارة".. إلى الجونة.

- أكرم توفيق "إعارة".. إلى الجونة.

- أحمد ياسر ريان "إعارة".. إلى الجونة.

- محمود الجزار "إعارة".. إلى الجونة.

- ناصر ماهر "إعارة".. إلى سموحة.

- عمرو جمال "إعارة موسمين".. إلى طلائع الجيش.

- محمد شريف "إعارة".. إلى إنبي.

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قائمة الراحلين عن الزمالك:

- محمود عبدالمنعم كهربا.. إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

- محمد إبراهيم "بيع نهائي".. إلى مصر المقاصة.

- أيمن حفني "بيع نهائي".. إلى مصر المقاصة.

- محمود عبدالعاطي دونجا "بيع نهائي".. إلى الإسماعيلي.

- أحمد مدبولي "بيع نهائي".. إلى الإسماعيلي.

- أحمد داوودا "بيع نهائي".. إلى سموحة.

- عمر صلاح "بيع نهائي".. إلى سموحة.

- إبراهيم حسن "بيع نهائي".. إلى بيراميدز.

- حسام باولو "بيع نهائي".. إلى طلائع الجيش.

- بهاء مجدي "بيع نهائي".. إلى المصري البورسعيدي.

- عماد فتحي "بيع نهائي".. إلى المصري البورسعيدي.

- باسم مرسي "بيع نهائي".. إلى الإنتاج الحربي.

- عماد السيد "بيع نهائي".. إلى الاتحاد السكندري.

- إسلام جمال "بيع نهائي".. إلى الاتحاد السكندري.

- رزاق سيسيه "إعارة".. إلى الاتحاد السكندري.

- أحمد رفعت "إعارة".. إلى الاتحاد السكندري.

- المغربي حميد أحداد "إعارة".. إلى الرجاء المغربي.

- الكونجولي كابونجو كاسونجو "إعارة".. إلى الوداد المغربي.

- أحمد موسى كابوريا "إعارة".. إلى طلائع الجيش.

- محمد أشرف روقة "إعارة".. إلى إنبي.

- النيجيري معروف يوسف "إعارة".. إلى المقاولون العرب.