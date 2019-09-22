رئيس سموحة يوجه رسالة لحكام مباراة فريقه مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة لطاقم حكام مباراة فريقه مع الأهلي بالدوري.

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية يوم الاثنين مباراة الأهلي وسموحة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وكتب فرج عامر، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "مواجهة الأهلي بطل الدوري والسوبر لن تكون سهلة وليست نزهة لأي من الفريقين".

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وواصل: "حسام حسن يقود سموحة، بمجموعة من اللاعبين غير المعروفين جماهيريا، وتلك المباراة قد تجعل من بعضهم نجومًا لو قاموا بتنفيذ تعليمات المدرب".

واستمر: "كل ما أتمناه أن يحالف التوفيق حكم المباراة، وأن يحمل ميزان العدل، حتى نؤكد للعالم أجمع أن مصر بدأت ثورتها الكروية".

واختتم: "نريد أن يصبح الجميع سواسية، ولنأخذ من حكم مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة المثل والقدوة في ملاعبنا".

كانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، قامت بتعيين طاقم حكام بقيادة أحمد الغندور لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري.