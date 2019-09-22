كلوب يكشف.. حالة وحيدة لتنفيذ صلاح لركلات الجزاء مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، لا يأتي في الترتيب الأول بين لاعبي الريدز لتنفيذ ركلات الجزاء خلال الموسم الجاري (2019- 2020).

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية صباح اليوم الأحد: "إن القاعدة بالنسبة لنا هي أن جيمس ميلنر هو المسدد الأول لركلات الجزاء".

وأضاف: "عندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يكون صلاح هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء".

وأكمل: "لم نواجه حتى الآن موقفًا يكون كل من صلاح وميلنر خارج الملعب، لكن قد نفكر في الأمر إذا حدث".

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وأوضح: "يشعر عادة اللاعب الذي يحصل على الكرة بأنه الأفضل في التسديد، لكن ربما أول من يأخذ الكرة لا يكون الأفضل، وهنا تبدأ المناقشات، حيث يتحدث الآخرون من حوله (هل يجب حقًا أن يسدد الركلة؟)".

وأتم المدرب الألماني قائلا: "بالطبع يمكن أن يحدث جدل بين اللاعبين حول من يسدد، فنحن جميعًا بشر، لكني لا أؤيد ذلك".

ويستعد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي حاليا لمواجهة مضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة المقررة على ملعب "ستامفورد بريدج" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وكان صلاح دخل في نقاش مع ميلنر خلال الموسم الماضي حول المسدد لركلة الجزاء التي اقتنصها النجم المصري في مباراة كارديف سيتي، إلا أن اللاعب الإنجليزي رفض منحها له وحصل على الكرة وسددها بنجاح في الشباك.

يُذكر أن ميلنر نجح في تسجيل 27 هدفًا من أصل 32 ضربة جزاء نفّذها خلال مسيرته، فيما أهدر صلاح ضربة جزاء وحيدة من أصل ثمانية ضربات جزاء سددها مع ليفربول منذ انتقاله للريدز في 2017 قادما من روما الإيطالي.