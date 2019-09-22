ليفاندوفسكي يعادل رقماً قياسياً في الدوري الألماني

هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين ليعادل رقما قياسيا منذ 51 عاما إذ سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه كولونيا 4-صفر ليتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز البولندي ليفاندوفسكي أول هدفين وبعد طرد كينجسلي إيتسبوي لاعب كولونيا نفذ فيليب كوتينيو ركلة جزاء بنجاح ليجعل النتيجة 3-صفر قبل أن يختتم إيفان بريشيتش الرباعية بتسديدة منخفضة.

ورفع ليفاندوفسكي، الفائز بلقب هداف الدوري في أربع من آخر ستة مواسم، رصيده إلى تسعة أهداف في خمس مباريات ليعادل رقم بيتر ماير لاعب بروسيا مونشنجلادباخ القياسي في موسم 1967-1968.

وافتتح المهاجم البولندي التسجيل في أول ثلاث دقائق ليعادل رقما قياسيا لبايرن حققه كارستن يانكر في موسم 2000-2001 بهز الشباك في أول خمس مباريات في الدوري.

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني بعد الاستراحة مباشرة ليرفع رصيده إلى 11 من 18 هدفا لبايرن هذا الموسم.