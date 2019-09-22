إنتر يحسم ديربي الغضب أمام ميلان ويوجه رسالة ليوفنتوس

انتصر انتر أمام جاره ميلان في ديربي مدينة ميلانو “ديلا مادونينا” 2-صفر اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (50) والبلجيكي روميلو لوكاكو (78) هدفي الانتر.

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