غرناطة يعاقب برشلونة – فالفيردي ويتصدر الليغا مؤقتاً

عاقب غرناطة ضيفه برشلونة على إراحة مدربه لعدد من الأساسيين وهزمه 2-0 يوم السبت في المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويوضح ملخص مباراة برشلونة وغرناطة استمرار الأداء المحبط لأبطال الدوري الإسباني بعد أيام من خروجهم بنقطة التعادل من أرض بوروسيا دورتموند الألماني 0-0 في مباراة سيئة أيضاً ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجّل ثنائية غرناطة كلّ من النيجيري رامون عزيز مع الدقيقة الثانية، والبديل فاديلو من ركلة جزاء (66).

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وتصدر غرناطة بفضل هذا الفوز مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وإشبيلية الذي يلاقي ريال مدريد الأحد، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط.

وهذه الخسارة الثانية لبرشلونة في خمس مباريات بينما تلقى ثلاث هزائم فقط في الموسم الفائت ككل، وهي أسوأ بداية لبرشلونة في الليغا خلال خمس مباريات منذ 1994 – 1995، كما أنّ المعاناة استمرت عندما يلعب برشلونة خارج أرضه (إذ يعود آخر فوز له خارج كامب نو إلى 23 أبريل 2019 على حساب ديبورتيفو ألافيش 2-0).

وأراح فالفيردي كلّ من الأرجنتيني ميسي والتشيلي فيدال وفاتي (اشتركوا كبدلاء) وبوسكيتس والبرازيلي أرثور الأمر الذي أسهم في تمكن غرناطة من اقتناص النقاط الثلاث.