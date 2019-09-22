رياضة | قمة مثيرة بين ليفربول وتشيلسي بأهداف خاصة لـ"صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة مثيرة بين ليفربول وتشيلسي بأهداف خاصة لـ"صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق ليفربول بنظيره تشيلسي في قمة مثيرة تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح المركز الأول برصيد 15 نقطة ويبحث عن الفوز للابتعاد عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد الفوز على واتفورد 8-0 بينما تشيلسي في المركز التاسع بشكل مؤقت برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وهزيمة وحيدة.

وتعد قمة ليفربول وتشيلسي مواجهة فنية بين يورجن كلوب المدير الفني للريدز وفرانك لامبارد المدير الفني للبلوز صاحب الأرض والجمهور في مواجهة الليلة.

ويدخل رفاق محمد صلاح مواجهة تشيلسي بعد التعثر في دوري أبطال أوروبا بالخسارة بهدفين نظيفين من نابولي الإيطالي في افتتاح دور المجموعات

رقابة محمد صلاح في قمة ليفربول وتشيلسي

ويدرك محمد صلاح صعوبة مواجهة تشيلسي "فريقه القديم" على ملعب ستامفورد بريدج خاصة أنه سيتعرض لرقابة شديدة من إيمرسون الظهير الأيسر للبلوز.

ويطمع محمد صلاح في تسجيل أهداف في مرمى تشيلسي نظرًا لضعف خط دفاعه مقارنة بهجومه القوي ممثلًا في المهاجم الشاب تامي أبراهام صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

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لامبارد يتغزل في محمد صلاح

وأشاد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بمحمد صلاح قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتشيلسي: "لسوء الحظ لم تكن الأمور بشكل جيد لمحمد صلاح هنا مما دفعه للرحيل إلى إيطاليا ثم العودة إلى انجلترا من جديد، وهو نجم كبير الآن، والموهبة كانت ظاهرة بشكل واضح حين كان معنا".

وأضاف لامبارد: "محمد صلاح لم تتح له فرص كبيرة للمشاركة مع تشيلسي عندما انتقل إليه من بازل لكن كان يمكن أن نرى هذه الموهبة معنا وعلينا أن نقدم له كل المدح على ما حققه.. نحن لسنا بحاجة إلى البحث عن أي شيء لأنه فقط يمكن أن تنظر لصلاح نفسه لتحكم عليه.. قالوا إنه لن ينجح لكنه أصبح نجمًا لذلك كل الاحترام له".