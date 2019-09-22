رياضة | مرتضى: رمضان صبحي "زملكاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: رمضان صبحي "زملكاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي "زملكاوي" الانتماء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "لا تنصتوا لاحد واسمعوا كلامي فرمضان صبحي لاعب الأهلي هو في الأصل زملكاوي".

وأشار مرتضى إلى أن الخسارة من الأهلي في مباراة السوبر المصري لا يعني نهاية العالم بشرط تدارك الأخطاء يشكل عاجل.

وأضاف مرتضى: "تحدثت مع ميتشو في أخطاء مباراة السوبر وكل شيء بخصوص مباراة السوبر فلكل جواد كبوة رغم أن الزمالك كان قريبًا من إدراك التعادل لولا إضاعة الوقت من جانب فريق الأهلي".

خالد الغندور يهاجم رمضان صبحي

فتح الإعلامي خالد الغندور النار على رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي على عقب الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة السوبر المصري وهو يهاجم جماهير الزمالك.

وطالب الغندور بإيقاف رمضان صبحي بدعوى سبابه لجماهير الزمالك في فيديو واضح وصريح عقب مباراة السوبر المصري.

وشدد الغندور على ضرورة عقاب نجم الأهلي كما حدث مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك عقب مباراة بيراميدز

ونجح رمضان صبحي في صناعة الهدف الثالث لفريقه أمام الزمالك خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-2 واقتناص لقب السوبر المصري.

Advertisements

وجدد الأهلي استعارة رمصان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي ليستمر مع القلعة الحمراء بعد فترة من الشد والجذب حول جدوى المبلغ المدفوع في استعارته.

رمضان صبحي يرد على الخلاف مع نجوم الزمالك

ورد نجم الأهلي على ما أثير عن خلافات مع نجوم الزمالك مؤكدًا أن الأمر لا يتعدى كون "نرفزة ملعب" تنتهي بنهاية المباريات

وأشار إلى أن مباراة السوبر كانت صعبة على القلعة الحمراء بسبب الظروف التي شهدت الـ90 دقيقة باستقبال هدفين من ركلتي جزاء وإصابة ثنائي دفاع القلعة الحمراء محمود متولي وياسر إبراهيم.

وقال رمضان صبحي : "كانت مباراة صعبة وفي النهاية الزمالك لم يسجل في مرمانا إلا من ركلتي جزاء بينما كان أهداف الأهلي ملعوبة

وكشف عن أنه لم يحسم مصير البقاء مع الأهلي لكن في نهاية الموسم سيجلس لحسم كل الأمور لأن القلعة الحمراء البيت الذي تربى فيه.

ووصف نجم الأهلي زملاءه بالرجال بعد الفوز على الزمالك 3-2 في السوبر مؤكدًا أنه كان من الطبيعي أن ينخفض الأداء في الشوط الثاني بعد تسجيل ثلاثية حمراء.

وواصل رمضان: "تعرض ياسر إبراهيم ومحمود متولي للإصابة ولعب محمد هاني وحمدي فتحي في قلب الدفاع في غير مركزهم المعروف لأن الأول ظهير أيمن والثاني وسط ملعب ومع ذلك فاز الأهلي".

وتابع: "هدفنا حصد دوري أبطال إفريقيا وكل البطولات التي نشارك بها وعلينا أن نأخذ الأمور بالتتابع انتهينا من الزمالك ويجب التركيز على مباراة سموحة في الدوري المصري.. رينيه فايلر تابع الزمالك جيدًا وأعتقد أنه منحنا خطة الفوز المناسبة".