شكرا لقرائتكم المصري يتحدى الحدود فى انطلاقة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه المصرى نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على ماليندى فى زنجبار برباعية مقابل هدف فى دور الـ 32 بالكونفدرالية .

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة أفريقيا على الصعيد المحلى لتقديم موسم قوى طمعاً فى المربع الذهبى متسلحاً بالصفقات الجديدة التى أبرمها وهى الليبى مفتاح طقطق اهلى بنى غازى ، بهاء مجدى الزمالك ، عماد فتحى الزمالك ، أحمد عادل ميسى ، محمد زكريا "شيكا" لاعب نادي إنبي وفاركو.

على الجانب الأخر يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لتسجيل إنطلاقة مميزة فى مسابقة الدوري متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى محمود رضا ومحمد فتحى وعمرو الحلوانى وأحمد شرويدة .