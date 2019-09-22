الموجز
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الأولى من الدورى الممتاز بإقامة 4 لقاءات، حيث يستضيف أسوان نظيره مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو فى الرابعة عصراً على ملعب الأول.
ويلعب الإنتاج الحربى مع "إف سى مصر" على استاد السلام فى الخامسة والنصف مساء، ويأمل الفريق العسكري في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط كاملة، أما إف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز يسعى في تحقيق أول انتصار له في بطولة الدوري.
وفى نفس التوقيت يلتقى وادى دجلة مع طنطا على استاد بتروسبورت، يقود فريق وادي دجلة اليوناني تاكيس والذي يأمل في الظهور بشكل جيد في أول مباراة له في الدوري هذا الموسم، بينما يرغب طنطا في إثبات جدارته باللعب في الممتاز.
وتختتم المباراة فى الثامنة مساء عندما يلتقى المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال مع حرس الحدود على استاد الجيش بالسويس.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم من الدورى المصري الممتاز.. أسوان يصطدم بالمقاصة وظهور أول لـ أف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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