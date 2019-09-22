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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة المصرى وحرس الحدود اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدوري المصرى اون لاين بدون تقطيع



بث مباشر مباراة المصرى وحرس الحدود اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدوري المصرى اون لاين بدون تقطيع حيث يستهل المصرى البورسعيدى مشواره فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز بمواجهة حرس الحدود فى تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد السويس.

بث مباشر مباراة المصرى وحرس الحدود



بث مباشر مباراة المصرى وحرس الحدود حيث يدخل الفريق البورسعيدى اللقاء متسلحا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بث مباشر مباراة المصرى ضد حرس الحدود



بث مباشر مباراة المصرى ضد حرس الحدود حيث أوصى إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى لاعبيه بضرورة مواصلة النتائج المميزة أفريقيا على الصعيد المحلى موضحا لهم أهمية البدايات حتى يستطيعوا المنافسة على المربع الذهبى فى جدول ترتيب الدورى المصرى.

مشاهدة مباراة المصرى وحرس الحدود بث مباشر فى الدورى المصرى



مشاهدة مباراة المصرى وحرس الحدود بث مباشر فى الدورى المصرى حيث يتسلح الفريق البورسعيدى بالصفقات الجديدة التى أبرمها وهى الليبى مفتاح طقطق اهلى بنى غازى ، بهاء مجدى الزمالك ، عماد فتحى الزمالك ، أحمد عادل ميسى ، محمد زكريا "شيكا" لاعب نادي إنبي وفاركو.

المصرى ضد حرس الحدود بث مباشر



المصرى ضد حرس الحدود بث مباشر حيث على الجانب الأخر يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لتسجيل إنطلاقة مميزة فى مسابقة الدوري متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى محمود رضا ومحمد فتحى وعمرو الحلوانى وأحمد شرويدة .

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