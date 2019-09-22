عمرو الجنايني يطير لـ ميلانو للمشاركة فى إحتفالية The best...

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جدة - عمرو شويل يغادر اليوم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لإيطاليا لحضور إحتفالية أفضل لاعب فى العالم بمدينة ميلانو ممثلا على اتحاد الكرة بدعوة من الاتحاد الدولى لكرة القدم –فيفا-.

فان ديك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب فى العالم



تشهد جائزة أفضل لاعب المنافسة بين كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزي، بعدما تواجد الثلاثي فى القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم.

وتوج فيرجيل فان ديك بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، متفوقاً على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

المرشحين لجائزة افضل لاعب في العالم



وتوج ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى برصيد 12 هدفًا، أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة، أما على الصعيد المحلى فنال جائزة هداف الدورى الإسبانى برصيد 36 هدفاً فى 34 مباراة، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، فيما لعب فان ديك دوراً حاسماً فى حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى مسيرته، علما بأنه خاض 12 مباراة فى البطولة أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما، كما توج مع "الريدز" ببطولة كأس السوبر الأوروبى، أما كريستيانو رونالدو فتوج مع منتخب البرتغال بلقب دورى الأمم الأوروبية، ومع نادى يوفنتوس بلقب الدورى الإيطالى "الكالتشيو" وكأس السوبر الإيطالى.

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كلوب ينافس جوارديولا وبوكيتينو على أفضل مدرب



فى ذات الصدد، تواجد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادى توتنهام، فى القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس فى العالم لعام 2019.

المرشحين لجائزة افضل حارس



وضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2019 كلاً: أليسون حارس منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزى، وإيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرازيل، ومارك أندريه تير شتيجن حارس منتخب ألمانيا ونادى برشلونة الإسباني.