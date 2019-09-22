شكرا لقرائتكم مكافئه خاصة من الأهلى للاعبين بعد الفوز على الزمالك وحصد لقب السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقديراً لمجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري، قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافأة استثنائية للفريق بعد الفوز ببطولة السوبر على حساب الزمالك، عقب الفوز عليه بنتيجة 3/2 فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أول أمس الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونقل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تحية وتقدير مجلس الإدارة للاعبين وعناصر الفريق بالكامل، وابلغهم بصرف المكافأة قبل مواجهة سموحة المقبلة فى بطولة الدوري العام.

ويتواجد الأهلى حالياً فى معسكره ببرج العرب، الذي أمتد من بعد مباراة الزمالك وحتى مباراة سموحة، بسبب ضيق الوقت، خاصة وأن مواجهة الفريق السكندري تقام أيضاً على ملعب برج العرب، ليفضل الجهاز الفني الاستمرار تجنباً لتعرض اللاعبين للإجهاد.