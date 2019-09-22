أسطورة غانا “أسامواه جيان” ينضم لفريق روبرت يارني

وافق أسطورة غانا “أسامواه جيان” على الالتحاق بصفوف نادي نورث إيست يونايتد الهندي الذي يُشرف على تدريبه نجم منتخب كرواتيا في مونديال 1998 “روبرت يارني” في صفقة مجانية.

وبحث أسامواه جيان عن ناد جديد منذ انتهاء عقده مع نادي قيصري سبور التركي منتصف العام الجاري.

لكن المطالب المادية للمهاجم صاحب الـ 33 عامًا حالت دون انتقاله إلى أحد أندية الدوري الإماراتي أو المصري كما أشيع في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

واقتنع اللاعب بمشروع روبرت يارني في نادي نورث إيست يونايتد ليوقع على عقد مدته سنة واحدة مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب “السوبر ليج” 2019/2018.

وقال روبرت يارني في حديثه للموقع الرسمي للنادي “أعرفه جيدًا من أن كان يلعب في أودينيزي الإيطالي، يتمتع بالكثير من الخبرات، حيث شارك في كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب غانا، وتواجده سيفيدنا خلال موسم 2020/2019”.

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وعاش أسامواه ظروفًا صعبة على مدار السنوات الأربع الماضية منذ رحيله عن صفوف نادي العين الإماراتي عام 2015.

وسجل اللاعب 7 أهداف في موسمين مع نادي شنجهاي دونجيا الصيني، وفي موسم 2017/2016 عاد إلى الإمارات لتمثيل نادي شباب أهلي دبي في 14 مباراة فقط.

وفي صيف 2017 إلتحق بصفوف نادي قيصري سبور التركي والذي سجل له 5 أهداف في الموسمين الماضيين!.

وشارك أسامواه في مباراتين فقط ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، الأولى كانت أمام الكاميرون بدور المجموعات لمدة 13 دقيقة، والثانية أمام تونس بمرحلة خروج المغلوب لمدة 37 دقيقة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 قبل أن تخسر غانا بفارق ركلات الجزاء.