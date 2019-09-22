رياضة | لاعب ريال مدريد: أتمنى فوز إشبيلية علي الملكي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب ريال مدريد: أتمنى فوز إشبيلية علي الملكي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال لاعب ريال مدريد والذي أخر في إعارة لصفوف أشبيلية في بداية هذا الموسم بأنه يرغب في أن يحقق الفريق الأندلسي الفوز في لقاء الدوري علي حساب ريال مدريد.



وتحدث ريجيلون عن المباراة في تصريحات في تصريحات إعلامية مساء اليوم وقال فيها:” إنها مباراة خاصة لي ولفريقي أيضاً، لكنني لا أعرف سوى طريق الفوز”.

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وأكمل لاعب ريال مدريد المعار لصفوف الفريق الأندلسي ريجيلون تصريحاته قائلاً:” فريقي اليوم هو إشبيلية، شعاري هو شعار إشبيلية، وجماهيري هى جماهير إشبيلية”.

ويذكر أن أشبيليه سيلعب يوم الاحد مباراة قوية أمام ريال مدريد الذي يريد مصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان بنتيجة ٣-٠