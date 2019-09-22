رياضة | مرتضي منصور مهاجمًا نجم الأهلي: بطولاتك كلها بالحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور مهاجمًا نجم الأهلي: بطولاتك كلها بالحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه يرفض تصرف حسام عاشور لاعب الأهلي بسبب تصريحات الأخير عقب مباراة السوبر الذي توج به الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.
وقال رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج" الزمالك اليوم الذي يذاع على قناة الحدث اليوم : أن حسام عاشور سعي للانتقال إلى الزمالك من قبل.
وأضاف: خليك محترم، أنت حصلت على40 بطولة بالحكام وانت تعلم هذا جيدا يا عاشور.
وأشار : "تحدثنا مع ميتشو عن الأخطاء التي أهدت الأهلي السوبر، الزمالك خسر بأخطائه وليس بسبب قوة الأهلي، وبالفعل ميتشو يعلم جيدا أنه كان يوجد أخطاء في لقاء السوبر على المستوى الفني وهو مدرب واعد ومحترم ونثق فيه ولكن لكل فارس كبوة"
وتابع:" الزمالك خسر بسبب الخطة التي وضعها المدرب ولو كان هناك وقت لتحولت النتيجة لصالحنا، وفي النهاية استفدنا من الأخطاء".
واكمل:" الأهلي لم يفز ولكن الزمالك هو من ساهم في خسارة المباراة وجمهور الأهلي يعلم ذلك كعلمه بسرقه لقب الدوري".
وكان الأهلى قد فاز على الزمالك في السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.