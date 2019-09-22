رياضة | مرتضي منصور مهاجمًا نجم الأهلي: بطولاتك كلها بالحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور مهاجمًا نجم الأهلي: بطولاتك كلها بالحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه يرفض تصرف حسام عاشور لاعب الأهلي بسبب تصريحات الأخير عقب مباراة السوبر الذي توج به الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

وقال رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج" الزمالك اليوم الذي يذاع على قناة الحدث اليوم : أن حسام عاشور سعي للانتقال إلى الزمالك من قبل.