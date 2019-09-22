رياضة | تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على جميع الأقمار الصناعية.. استقبل الآن شارة البث ” iraqiya sports ”

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على جميع الأقمار الصناعية.. استقبل الآن شارة البث ” iraqiya sports ” والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تسعى قناة الرياضية العراقية للتطوير من الأحداث التي تنقل على القناة في الفترة المقبلة عبر قمر النايل سات، حيث حصلت القناة على حقوق البث في بعض المباريات الودية القوية وبعض مباريات رسمية للمنتخبات.

وتنقل القناة العراقية عبر القمر الصناعي نايل سات وعبر أيضا جميع الاقمار الصناعية الأخرى، وكانت آخر مباراة هامة قد نقلتها هي نهائي غرب اسيا بين منتخبي العراق والبحرين وكانت مباراة هامة للغاية بالنسبة للشعب العراقي.

وحصلت على حقوق بث مباريات اتحاد غرب آسيا للشباب والتي تنقل حاليا عبر القناة بشكل مميز، وتعد قناة العراقية الرياضية من أهم القنوات الرياضية عبر النايل سات، وتملك الحقوق في إذاعة الدوري العراقي الممتاز في السنوات الأخيرة.

تردد القناة العراقية الرياضية :-



النايل سات 12562 - 27500 - 6/ 5، Advertisements أو النايل سات 12360 - 2894 - 4/ 3





وكانت تنقل النهرين مباريات الدوري العراقي الممتاز سابقا، ولكن جاءت القناة العراقية لتحصل على حقوق البث بشكل حصري لعشاق الكرة العربية بشكل عام والكرة العراقية بشكل خاص. وتهتم القناة العراقية الرياضية بالأندية الوطنية ونقل جميع اخبار الأندية قبل المباريات والأحداث الهامة واستضافة بعض نجوم الكرة العراقية عبر قناتها بشكل حصري لتحليل مباريات الدوري الممتاز في العراق.

وتمتلك القناة عدد كبير من الاستديوهات التحليلية والبرامج يصل إلى ما يقارب 6 استديوهات، وذلك من أجل توفير مشاهدة جيدة لجميع عشاق الكرة العراقية والعربية.

وكان قد بدأ الدوري العراقي منذ أيام قليلة حيث لعبت جولة واحدة حتى الان من الدوري الممتاز، ونجح فريق نفط الوسط في تحقيق الفوز على فريق الديوانية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ويتصدر جدول الترتيب.