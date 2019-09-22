رياضة | هل ستتم إقالة فالفيردي؟.. برشلونة يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ستتم إقالة فالفيردي؟.. برشلونة يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



جددت إدارة برشلونة الإسبانى الثقة فى مدرب الفريق ارنستو فالفيردي، ورفض رحيله عقب خسارة البارسا امس أمام غرناطة بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد، لتكون الخسارة الثانية للبلوجرانا فى 5 جولات فقط فى الدوري، لتطالب الجماهير إدارة الفريق رحيل المدرب بسبب سوء الأداء والنتائج.

وسجل هدفي غرناطة كل من رامون عزيز في الدقيقة الثانية ثم فاديو فى الدقيقة 66 وفشل لاعبو البارسا فى العودة فى النتيجة ليتلقي الفريق الخسارة الثانية بالدورى فى 5 جولات فقط تحت قيادة المدرب الإسبانى ارنستو فالفيردي، مما جعل البعض يتكهن برحيل المدرب التى ساءت نتائج البارسا معه. Advertisements

وتحدث جييرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية لبرشلونة عقب اللقاء، عن إمكانية رحيل المدرب، قائلاً :" لا.. والآن علينا الافكير في مباراة فياريال فى بطولة الدوري الجولة القادمة".

وتابع فى حديث للصحافة الإسبانية، قائلاً :"نحن جميعاً غاضبون من الطريقة التي سارت بها المباراة اليوم ، وما يتعين علينا فعله الان هو أن نتحدث ونفكر في مباراة فياريال".