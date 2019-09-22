شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرا مغلقا قبل مواجهة الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، معسكرًا مغلقا، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى التى ستقام غدًا الإثنين، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الصربى ميتشو على الحديث مع اللاعبين على غلق ملف خسارة السوبر والتركيز فى المنافسات القادمة وتحقيق بداية قوية فى الدورى بعد خسارة بطولة السوبر المصرى أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، مساء يوم الجمعة الماضى.

ويلتقى الزمالك مع الاتحاد فى الثامنة من مساء الغد ويسعى الأبيض لاقتناص أول ثلاثة نقاط فى مشواره نحو سعيه للمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة فى ظل رغبة الجماهير فى تحقيق البطولة بعد خسارتها فى الموسم الماضى، بعد تراجع نتائج الأبيض فى الأسابيع الأخيرة لينهى المسابقة فى المركز الثانى وبفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب.