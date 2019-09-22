عاجل .. رئيس الزمالك المصرى يعلن إنتهاء عمل أيمن طاهر مع الفريق لقيادة حراس المنتخب

الأحد 22 سبتمبر 2019

نادي الزمالك

كتب Advertisements الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك المصرى، عن تولي أيمن طاهر مدرب حراس الفريق الأول للقلعة البيضاء، إنتهاء عمله مع الفريق، وذلك من أجل توليه منصب مدرب حراس المنتخب الأول مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.



وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفوينة مع برنامج الزمالك اليوم: "أبارك لأيمن طاهر توليه مسئولية مدرب حراس المنتخب، مع الجهاز الفني الجديد، وأتمنى له كل التوفيق خلال الفترة المقبلة".

يُذكر أن الزمالك خسر لقب السوبر المصري، أمام الأهلي، أول أمس الجمعة، بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيس المصري ببرج العرب.